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От судьбы не уйдешь: Число беглых чиновников в КНР сократилось в пять раз

Экономика

За особо крупные коррупционные преступления чиновникам в Китае грозит смертная казнь

Пекин, 25 апреля 2017, 06:23 — REGNUM  Согласно отчету Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая, число чиновников, бежавших от правосудия КНР в сопредельные страны, сократилось в пять раз за три года, передает Reuters.

Так, в 2014 году за границу из КНР сбежал 101 чиновник, в 2015 году количество беглецов сократилось до 31, в 2016 году скрыться от китайского правосудия за рубежом удалось только 19 чиновникам.

Комиссия считает, что к таким показателям привело ужесточение таможенного контроля и выдачи разрешений на иностранные поездки, а также введение особого контроля за чиновниками, члены семьи которых проживают за рубежом.

Кроме того, снижению числа беглецов от правосудия способствовал успех операции «Охота на лис», благодаря которой КНР удалось договориться о выдаче лиц, обвиняемых в коррупционных преступлениях, со многими странами мира.

В настоящий момент 40 из 100 особо разыскиваемых коррупционеров, укрывавшихся от китайского правосудия в США и Австралии, уже возвращены в Китай и предстали перед судом.

Напомним, согласно китайским законам за особо крупные коррупционные преступления, связанные с использованием служебного положения, чиновникам может грозить высшая мера наказания — смертная казнь.

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