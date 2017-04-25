В Китае продолжают падать цены на продукты питания

Пекин, , 05:04 — REGNUM Средняя цена на продукты питания в 50 китайских городах продолжила падение в период с 11 по 20 апреля, передает 24 апреля агентство «Синьхуа»

Цены на свинину, курицу и яйцо упали по отношению к предыдущему оценочному периоду с 1 по 10 апреля, утверждает Национальною бюро статистики КНР.

Бобы потеряли в цене 6,8%, в то время как цены на огурцы и помидоры упали на 3,9% и 3,1% соответственно.

Десятидневный замер должен отразить тренды в индексе потребительских цен (CPI) — главном факторе инфляции, поскольку цены на продукты питания занимают треть от всех цен при вычислении индекса.

Снижение цен на еду привело к сокращению темпов инфляции в марте, которая, как выросла на 0,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года, передает агентство.

Напомним, что ранее инфляция сфере товаров потребления прогнозировалась в районе 0,8%.

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