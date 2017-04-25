Вторник, 25 Апреля 2017 года
06:32:51 МСК

Порт в Салониках купят иностранные инвесторы

Экономика

Общая стоимость договора составит около 1,1 миллиарда евро

Салоники, Греция, 25 апреля 2017, 05:27 — REGNUM  В греческом городе Салоники продадут порт иностранным инвесторам, среди которых числится немецкая фирма, сообщает Der Spiegel.

За апрель текущего года компания Fraport AG, управляющая многими германскими и международными аэропортами, переняла дела 14 аэропортов Греции.

Группа инвесторов с немецким капиталом сможет купить порт второго по величине греческого города Салоники, где проживает более 1,2 миллиона человек.

Они должны будут заплатить 231,9 миллиона евро за 67% акций, а также обязательные инвестиции в размере 180 миллионов евро в последующие семь лет. Общая стоимость договора составит около 1,1 миллиарда евро.

Экономисты отмечают, сделка сможет стать началом «новой эры» для города и местной экономики.

Тендер по передаче до 2051 года большей части акции порта был объявлен в 2014 году.

Доходы от приватизации — неотъемлемая часть так называемого греческого «пакета помощи», согласно которому до 2018 года страна должна получить около шести миллиардов евро от продажи акций государственных учреждений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономический кризис в Греции
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Строить дороги или сразу вертолетные площадки?
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Who is мистер Гомер Симпсон?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
25.04.17
В Дагестане трасса М-29 разблокирована после освобождения дальнобойщиков
МахачкалаРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
25.04.17
Мастер слова и стиля среди нас
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Трамп последовал примеру Обамы: США по-прежнему боятся термина «геноцид»
ВашингтонСША Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
25.04.17
США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%
ВашингтонСША Украина и США Экономика
NB!
25.04.17
Юрий БаранчикПо ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Елена Ковачич«Врожденный кавалерист-начальник»
Ростов-на-ДонуРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
24.04.17
Александр ЖилинКто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
КиевУкраина Евровидение-2017 в Киеве и участие в нем России Политика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевПатрик Бьюкенен: Демократия в мертвой петле?
ВашингтонСША Правые в США Политика
NB!
24.04.17
Елена ХаненковаЕвропа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Антитеррор в Нижнем Новгороде: полиция прервала концерт «Машины времени»
Нижний НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
«Против кого Лондон готов превентивно применить ядерное оружие?»
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
24.04.17
В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом
ОренбургРоссия Благотворительность Общество
NB!
24.04.17
Боевой Донбасс: мощный взрыв в Луганске и самострелы в рядах ВСУ
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное