Порт в Салониках купят иностранные инвесторы
Общая стоимость договора составит около 1,1 миллиарда евро
Салоники, Греция, 25 апреля 2017, 05:27 — REGNUM В греческом городе Салоники продадут порт иностранным инвесторам, среди которых числится немецкая фирма, сообщает Der Spiegel.
За апрель текущего года компания Fraport AG, управляющая многими германскими и международными аэропортами, переняла дела 14 аэропортов Греции.
Группа инвесторов с немецким капиталом сможет купить порт второго по величине греческого города Салоники, где проживает более 1,2 миллиона человек.
Они должны будут заплатить 231,9 миллиона евро за 67% акций, а также обязательные инвестиции в размере 180 миллионов евро в последующие семь лет. Общая стоимость договора составит около 1,1 миллиарда евро.
Экономисты отмечают, сделка сможет стать началом «новой эры» для города и местной экономики.
Тендер по передаче до 2051 года большей части акции порта был объявлен в 2014 году.
Доходы от приватизации — неотъемлемая часть так называемого греческого «пакета помощи», согласно которому до 2018 года страна должна получить около шести миллиардов евро от продажи акций государственных учреждений.
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