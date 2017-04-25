Порт в Салониках купят иностранные инвесторы

Салоники, Греция, , 05:27 — REGNUM В греческом городе Салоники продадут порт иностранным инвесторам, среди которых числится немецкая фирма, сообщает Der Spiegel.

За апрель текущего года компания Fraport AG, управляющая многими германскими и международными аэропортами, переняла дела 14 аэропортов Греции.

Группа инвесторов с немецким капиталом сможет купить порт второго по величине греческого города Салоники, где проживает более 1,2 миллиона человек.

Они должны будут заплатить 231,9 миллиона евро за 67% акций, а также обязательные инвестиции в размере 180 миллионов евро в последующие семь лет. Общая стоимость договора составит около 1,1 миллиарда евро.

Экономисты отмечают, сделка сможет стать началом «новой эры» для города и местной экономики.

Тендер по передаче до 2051 года большей части акции порта был объявлен в 2014 году.

Доходы от приватизации — неотъемлемая часть так называемого греческого «пакета помощи», согласно которому до 2018 года страна должна получить около шести миллиардов евро от продажи акций государственных учреждений.