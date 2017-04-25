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Китай и Египет усилят сотрудничество в рамках «Нового шелкового пути»

Экономика

Договоренность достигнута на встрече глав МИД двух стран

Пекин, 25 апреля 2017, 05:00 — REGNUM  Китай и Египет обозначили 24 апреля намерение усилить сотрудничество в рамках инициативы «Нового шелкового пути», передает агентство «Синьхуа».

В кулуарах Форума древних цивилизаций, открывшегося в греческих Афинах, министр иностранных дел КНР Ван И провел встречу со своим египетским коллегой Самехом Шукри, где стороны высказались о необходимости углубления двустороннего сотрудничества.

Ван заявил, что двусторонние отношения находятся в настоящий момент на подъеме. Египет, по его словам, является важным партнером Китая в рамках претворения в жизнь проекта «Нового шелкового пути».

Ван отметил, что обе стороны должны и дальше координировать свое развитие во имя взаимной выгоды.

Он отметил, что Китай готов держать тесное взаимодействие и сотрудничество с египетской стороной в международных отношениях.

Шукри, в свою очередь, заявил, что отношения его страны с Китаем являются одним из приоритетов египетской внешней политики. Обе страны имеют близкие позиции, а также хорошо взаимодействуют при решении международных вопросов.

Он отметил, что Египет намерен обсуждать с Китаем создание новых каналов связи в рамках инициативы «Нового шелкового пути», сообщает издание.

Напомним, в кулуарах Форума древних цивилизаций Ван И также провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Ибрахимом Аль-Джафари. Ван пообещал своему иракскому коллеге, что Китай примет активное участие в восстановлении поствоенного Ирака.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай пообещал восстановить поствоенный Ирак

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«Новый шелковый путь»
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