Власти Приморья неудачно закинули удочку: Hyatt достроят в кредит

Владивосток, , 03:06 — REGNUM Оператор строительства гостиничного комплекса Hyatt на Корабельной набережной Владивостока будет привлекать кредитные средства на завершение проекта саммита АТЭС 2012 года. Власти Приморья резко поменяли политику: на позапрошлой неделе вице-губернатор Василий Усольцев безуспешно просил у депутатов 2,7 млрд рублей, а теперь уже губернатор Владимир Миклушевский заявил, что объект не должен возводиться за счёт сокращения социальный статей бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Губернатор принял решение не вносить этот вопрос в повестку предстоящей сессии Законодательного собрания региона. Гостиничный комплект будет достроен за счёт кредитных средств, которые привлечёт компания-застройщик АО «Наш дом — Приморье». Позиция главы региона неизменна — объект не должен возводиться за счёт сокращения социальных статей бюджета», — сообщила пресс-секретарь губернатора Олеся Ясевич.

Вице-губернатор Приморья по вопросам градостроительства Эдуард Портнов утверждает, что сегодня достройка гостиничного комплекса Hyatt на Корабельной набережной Владивостока идёт активными темпами, и якобы первую очередь сдадут пусть и не к первому и не ко второму, но уж точно к третьему Восточному экономическому форуму.

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Тем не менее, заявление Владимира Миклушевского о том, что Hyatt не должен возводиться за счёт казённых средств, противоречит политике, проводимой его правой рукой Василием Усольцевым. Ранее депутаты Законодательного собрания были созваны на внеочередное заседание, где у них попросили денег на достройку гостиницы. Точную сумму вице-губернатор назвать не смог и ограничился промежутком в 2,3 — 2,7 млрд рублей. Тут же выяснилось, что выделенные в 2016 году 3,4 млрд рублей в основном были направлены на содержание оператора «Над Дома — Приморье», а государственная экспертиза показала, что достройка обойдётся ещё в 6,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство двух гостиниц Hyatt было начато во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. В общей сложности на возведение объектов уже было выделено около 18,5 млрд рублей, из которых 13,5 — средства краевой казны. При этом изначально строительство отелей на Корабельной набережной и мысе Бурном оценивалось в 7,5 млрд рублей.

В отчёте Контрольно-счётной палаты Приморского края за 2016 год говорится, что дальнейшие капиталовложения из регионального бюджета в уставной капитал компании-оператора «Наш дом — Приморье» являются нецелесообразными. Аудиторы выявили незаконное использование бюджетных средств в размере 24,9 млрд рублей, нарушения ведения бухгалтерского учёта на 109,1 млн рублей и так далее.

Неоправданным риском участие краевого бюджета в строительстве гостиничных комплексов Hyatt в 2016 году назвал и прокурор Приморья Сергей Бессчасный. В феврале 2016 года было заявлено о возбуждении уголовного дела о халатности при возведении объектов.