США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%

Вашингтон, , 00:53 — REGNUM План бюджета США на 2018 год, обнародованный Белым домом, предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%, передаёт радиостанция «Голос Америки».

Отмечается, что новый план администрации США предусматривает сокращение помощи странам на пути развития приблизительно на треть. Эти средства предполагается направить на программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности.

«Что касается Украины… объёмы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $570 млн. Однако новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн», — говорится в сообщении.

Напомним, на днях издание Buzzfeed со ссылкой на неназванных чиновников в Евросоюзе сообщило, что власти США рассматривают возможность учреждения должности спецпредставителя по Украине, который будет напрямую вести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Как отмечалось, эту инициативу также поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Источник в администрации США подтвердил, что «в настоящее время идёт обсуждение данной идеи», однако подчеркнул, что «окончательных решений не выработано».

Ранее Верховная рада Украины обратилась к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Киевом оборонного соглашения и предоставлении стране статуса основного союзника вне НАТО.