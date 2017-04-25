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США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%

Экономика

Вашингтон решил перенаправить средства на программу, связанную с национальной безопасностью

Вашингтон, 25 апреля 2017, 00:53 — REGNUM  План бюджета США на 2018 год, обнародованный Белым домом, предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%, передаёт радиостанция «Голос Америки».

Отмечается, что новый план администрации США предусматривает сокращение помощи странам на пути развития приблизительно на треть. Эти средства предполагается направить на программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности.

«Что касается Украины… объёмы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $570 млн. Однако новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн», — говорится в сообщении.

Напомним, на днях издание Buzzfeed со ссылкой на неназванных чиновников в Евросоюзе сообщило, что власти США рассматривают возможность учреждения должности спецпредставителя по Украине, который будет напрямую вести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Как отмечалось, эту инициативу также поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Источник в администрации США подтвердил, что «в настоящее время идёт обсуждение данной идеи», однако подчеркнул, что «окончательных решений не выработано».

Ранее Верховная рада Украины обратилась к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Киевом оборонного соглашения и предоставлении стране статуса основного союзника вне НАТО.

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