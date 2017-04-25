Украинский вице-премьер назвал число безработных на Украине

Киев, , 23:37 — REGNUM Вице-премьер Украины Павел Розенко, курирующий социальную политику, обнародовал официальные данные о безработице на Украине. Эти данные он привел сегодня, 24 апреля, в эфире программы Hard на телеканале ZIK.

Розенко заявил, что на сегодняшний день количество безработных на Украине колеблется на уровне 1,9 млн граждан.

Он добавил, что реально трудоспособных граждан на Украине около 18 млн человек. Из них только 11 млн платят страховые взносы в Пенсионный фонд.

В Центрах занятости зарегистрированы 400 тысяч безработных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в январе 2017 года призвал изменить работу Государственной службы занятости и перейти от содержания безработных к созданию новых рабочих мест.

«Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных», — цинично заявил Гройсман. Он пояснил, что хотел бы дать людям работу и нормальную зарплату. При этом Гройсман прямо заявил, что для всех украинцев рабочих мест все равно не хватит.

В конце марта 2017 года представитель Программы развития ООН на Украине Нил Уокер заявил, что по данным Всемирной организации, 60% граждан Украины живут за чертой бедности.