Минфин РФ будет решать финансовые проблемы Удмуртии

Ижевск, , 22:56 — REGNUM Удмуртия планирует избавляться от коммерческих кредитов путем замещения их бюджетными заимствованиями. Мониторинг допущенных в процессе кредитования ошибок проведет рабочая группа Минфина РФ в рамках визита в регион, сообщает Udm-info.

По словам врио главы республики, в настоящее время претензии федерального ведомства вызывают нарушения условий соглашения с Минфином России. «Задачи до конца года — повысить дисциплину исполнения соглашений. А также, когда Минфин России сочтет, что мы готовы к новым соглашениям, заместить коммерческие кредиты бюджетными», — заявил руководитель региона.

«Мы в этом смысле в передовиках со знаком минус. При этом говорить о том, что сложно выполнять соглашения, много отчетности — это разговоры для бедных. Половина регионов России исполняют все без каких-либо нарушений», — добавил Бречалов.

Кроме того, республиканские Минздрав и Миндортранс перейдут на региональное казначейское сопровождение — расходы ведомств в полном объеме будет контролировать удмуртский Минфин.

Напомним, ранее о нарушении соглашений с Минфином РФ со стороны Удмуртии говорил полпред президента в ПФО Михаил Бабич. «Госдолг вырос до 96% от собственных доходов. Нарушены соглашения с Министерством финансов РФ, предписано погасить вне плана 14,7 млрд рублей в текущем году», — констатировал полпред.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году объем госдолга республики проанализировала Счетная палата РФ. В течение 2013−2015 годов сумма долговых обязательств увеличилась в 2,4 раза. Коэффициент долговой нагрузки бюджета Удмуртии увеличился в 1,3 раза — с 77,9% в 2013 году до 98,5% в 2015 году.

По оценке РИА Рейтинг (март 2017 года), уровень долговой нагрузки республики составляет 98,5% — соотношение суммы госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в 2016 году. По этому показателю республика занимает 76 место среди регионов России.

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По состоянию на 1 апреля 2017 года, госдолг Удмуртии составляет 48,973 млрд рублей. В структуре долговых обязательств доля кредитов, полученных в иностранных банках и кредитных организациях, составила 20,091 млрд рублей или более 41%. Сумма бюджетных заимствований достигла 18,731 млрд рублей или 38,2% от общего объема госдолга.