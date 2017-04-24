В Татарии проведут модернизацию первичного звена здравоохранения

Казань, , 22:11 — REGNUM В Татарии в течение двух лет реализуют программу модернизации первичного звена здравоохранения. Программа включает капитальный ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием зданий поликлиник в городах и муниципальных районах республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, в программу 2017 года войдут поликлиники Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска — 43 учреждения (75 объектов) с прикрепленным населением около 2 млн человек.

В программу 2018 года войдут учреждения первичного звена здравоохранения во всех муниципальных районах республики — 37 учреждений (78 объектов), а также другие специализированные медицинские учреждения, с прикрепленным населением около 1,2 млн человек.

Программу, подготовленную правительством республики, одобрил глава региона Рустам Минниханов. В настоящее время ожидается подписание ее премьер-министром Алексеем Песошиным.

О старте программы заявил на внеочередном брифинге в Доме Правительства республики министр здравоохранения Татарии Адель Вафин. По его словам, главная задача в амбулаторно-поликлиническом секторе — клиентоориентированность. Это приоритет проекта «Дружелюбная поликлиника». Цели проекта — доступность, эффективность использования ресурсов, качество медицинской помощи, повышение удовлетворенности пациентов. Сейчас на территории республики функционируют 399 амбулаторно-поликлинических учреждений совокупной площадью 520 тыс. кв. метров. Капитального ремонта требуют 197 объектов общей площадью 312 тыс. кв. метров или 60% от общего числа учреждений. Для проведения капитального ремонта существуют критерии отбора: численность прикрепленного населения, степень износа более 60%, наличие обращений и жалоб от граждан. Вафин отметил, что для капитального ремонта уже разработаны типовые решения.

В рамках проекта «Дружелюбная поликлиника» работа будет идти по нескольким направлениям: единые стандарты работы поликлиник, организация колл-центра, прием у врача только по предварительной записи, создание службы дежурного врача, реорганизация сестринской службы, организация выездных бригад, организация централизованного картохранилища. Предполагается, что повысится доступность врачей: прием терапевта в течение 24 часов с момента записи, прием узкого специалиста — в течение 7 дней, сокращение средней длительности ожидания приема, увеличение доли пациентов, записавшихся на прием к врачу в электронном виде до 70%.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарии Ирека Файзуллина, объем финансирования программы составит 7,5 млрд рублей, которые выделят из бюджета республики.

По данным мэрии Казани, только в столице республики в 2017 году отремонтируют 75 объектов 43 учреждений. В 2018 году ремонт проведут в 15 учреждениях — 20 объектах. Таким образом, из общего числа объектов для модернизации на территории региона учреждения Казани составят более 48%.