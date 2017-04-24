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Вместо пятиэтажек в Москве построят дома с элементами из дерева

Экономика

Если эксперимент будет признан успешным, Минпромторг обдумает применение конструкций деревянного домостроения на повсеместной основе

Москва, 24 апреля 2017, 22:11 — REGNUM  В порядке эксперимента в Москве построят дома с элементами из дерева вместо снесенных пятиэтажек, сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Это предложение обсуждалось с мэром столицы и Сергей Собянин поддержал идею эксперимента.

По словам Дениса Мантурова, если результаты этого эксперимента будут признаны успешными, то Минпромторг рассмотрит применение конструкций деревянного домостроения на повсеместной основе

Глава Минпромторга отметил, что эксперимент не привязан к сносу пятиэтажек. Речь идет о выделении под него места, освобожденного в результате этого сноса.

Напомним, в начале 2017 года президент России Владимир Путин дал мэру Москвы Сергею Собянину поручение о сносе всех так называемых «хрущевок» и постройке на их месте новых домов.

По предварительным оценкам, распоряжение касается 25 млн кв. м жилья, более 7,5 тыс. домов, жильцами которых являются около 1,6 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В законе о сносе пятиэтажек вновь нашли недоработки

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Расселение и снос пятиэтажек в Москве
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