На Ставрополье развернут масштабную кампанию по выводу рынка труда из тени

Ставрополь, , 21:52 — REGNUM Власти Ставропольского края готовы инициировать в регионе масштабную информационную кампанию против теневого рынка труда. Об этом заявил 24 апреля в Ставрополе губернатор региона Владимир Владимиров на совещании под председательством главы Минтруда РФ Максима Топилина.

Кампания будет нацелена на то, чтобы разъяснить неформально занятому населению и работодателям будущие риски «серых» зарплат, а также предложить способы выхода из тени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Эффективными механизмами улучшения ситуации на рынке труда Владимиров назвал точечную работу с центрами занятости, привлечение новых инвестиций в экономику региона, что будет способствовать созданию новых рабочих мест.

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В Ставропольском крае по итогам 2016 года доля трудоустроенных граждан достигла 60% от общего количества обратившихся в службы занятости. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2016 года не превышал 1%, а общей безработицы — 5,8%.

В 2016 году в крае было реализовано 43 инвестпроекта, что позволило создать 4,3 тысячи новых рабочих мест. В первом квартале 2017 года создано 700 новых рабочих мест. Банк вакансий по сравнению с прошлым годом вырос в два раза: с 12 тысяч до 25,5 тысячи свободных рабочих мест. Число вакансий с заработной платой выше прожиточного минимума превышает 87%. Благодаря этому, на рынке труда снижается коэффициент напряжённости.

Финансирование мер по снижению уровня безработицы в крае в рамках госпрограммы составляет 48,7 млн рублей, что на 2 млн больше суммы 2016 года. Кроме того, на поддержку безработных ставропольцев из федерального бюджета край получает субвенцию в размере 585 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на совещании в Ставрополе глава Минтруда РФ Максим Топилин предложил меры по снижению уровня неформальной занятости. Он назвал это важным, поскольку в условиях изменения пенсионного законодательства теневая занятость грозит людям лишения доступа к социальным программам и пенсионным правам.

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Он напомнил, что в настоящее время в Государственной думе ко второму чтению готовится закон, который даст право субъектам пользоваться данными персонифицированного учета Пенсионного фонда, позволяющую отслеживать вывод занятости населения из тени на основе отчислений взносов работодателями в пенсионный фонд.

Этот вопрос будет детальнее обсуждаться на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

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