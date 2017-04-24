Украина 25 апреля отключит территорию ЛНР от электроснабжения

Киев, , 21:42 — REGNUM Украина планирует в полночь 25 апреля отключить от электроснабжения территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщил пресс-секретарь ООО «Луганское энергетическое объединение» Евгений Наседкин.

По его словам, причиной такого решения стала задолженность за поставленную Украиной, но не оплаченную электроэнергию. Долг потребителей, проживающих на территории ЛНР, якобы достиг суммы 5 млрд гривен.

«В полночь переток электроэнергии будет прекращён. Сейчас ведутся соответствующие мероприятия техническими службами», — уточнил Наседкин.

Представители ООО «Луганское энергетическое объединение» считают, что электроснабжение территории ЛНР будет осуществляться Донецкой народной республикой или Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за острой нехватки угля антрацитовой группы, на который рассчитаны почти все украинские ТЭС и ТЭЦ, Киевом принято решение о прекращении работы пяти тепловых электростанций.

По официальной версии, украинские ТЭС, работающие на антраците, остановлены «с целью экономии угля на летний период».

Напомним, дефицит антрацитного угля на Украине вызван блокадой Донбасса, первоначально объявленной радикальными националистами в январе 2017 года, а затем поддержанной официальным Киевом.

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