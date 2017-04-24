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Глава Минтруда РФ назвал меры по выводу рынка труда «из тени»

Экономика

«Теневики» через 5-7 лет могут лишиться доступа к пенсионным правам

Ставрополь, 24 апреля 2017, 21:30 — REGNUM  Глава Минтруда РФ Максим Топилин предложил меры по снижению уровня неформальной занятости. В противном случае люди могут потерять возможность воспользоваться своими пенсионными правами. Об этом глава ведомства заявил 24 апреля в Ставрополе на совещании по ситуации на рынке труда СКФО.

Для снижения уровня теневой занятости в регионах будут отработаны все технологии и задействованы имеющиеся резервы, сказал Топилин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

«Это важно, потому что мы находимся в переходном периоде применительно к пенсионному законодательству. И если этим не заниматься, то через 5−7 лет многие граждане не смогут получить доступ к пенсионным правам. А это станет серьёзным риском для доходов и покупательной способности регионов. Поэтому уже сейчас мы должны проводить серьёзную разъяснительную работу с людьми», — сказал Топилин.

«Мы сейчас очень активно продвигаем такой сервис как «Личный кабинет» в пенсионном фонде. Каждый человек, который зарегистрировался в системе получения услуг в электронном виде, может посмотреть, платит за него взносы работодатель или не платит», — сказал по итогам совещания журналистам Топилин.

«Зачастую бывает, что люди об этом не знают. Нужно различными мягкими способами убеждать и рассказывать людям, что в последующем могут быть серьезные проблемы в пенсионном обеспечении каждого конкретного человека», — передает слова главы федерального ведомства корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что в настоящее время в Государственной думе ко второму чтению готовится закон, который даст право субъектам пользоваться данными персонифицированного учета Пенсионного фонда, с тем, чтобы ситуацию в муниципалитетах и выявить наиболее рискованные сектора экономики.

«Никто не должен бояться, что куда-то «утекут» персональные данные», — заверил Топилин.

Он назвал это направление серьезной работой по легализации рынка труда, которую проводит инспекция по труду совместно с региональными властями. Она позволит отслеживать вывод занятости населения из тени на основе отчислений взносов работодателями в пенсионный фонд.

Он назвал тему «вывода занятости населения из тени» наиболее актуальной для Северо-Кавказского федерального округа. Здесь нелегальный сектор традиционно наиболее высок.

Топилин считает, что в ряде регионов Северного Кавказа необходимо увеличить финансирование программ занятости, чтобы не тормозить процесс трудоустройства неработающего населения, его переобучения и профориентации.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтруд посчитал, во сколько обойдется индексация пенсий для работающих

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Рынок труда
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