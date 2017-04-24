В костромской области выросли объемы промышленного производства

Кострома, , 19:52 — REGNUM За 3 первых месяца 2017 года объемы промышленного производства в Костромской области выросли на 8%. Об этом сегодня сообщило управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области.

Рост индекса промышленного производства обеспечили обрабатывающие производства(+7,1%), Производство машин и оборудования возросло почти вдвое, готовых металлических изделий — в полтора раза.

Как отмечают в администрации города, «значительный вклад в развитие экономики региона внесли предприятия, реализующие инвестиционные проекты («Газпромтрубинвест», «Костромской завод автокомпонентов», ООО «ВолгаСтрап» и др.), а также предприятия, внедряющие новые технологии и новую продукцию («Буйский химический завод», «Галичский автокрановый завод», «Нафта-техника» и др.)».

Отметим, что в 2016 году в экономику области поступило более 26 миллиардов рублей инвестиций. По данным Инвестиционного портала Костромской области, «основной отраслью экономики области является промышленность, формирующая одну треть валового регионального продукта. Второе место по удельному весу занимает сельское хозяйство — 16,2%. Далее следуют торговля и общественное питание (10,1%), строительство (7,8%), транспорт и связь (10%)».