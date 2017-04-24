Экономику Финляндии разгонят мигранты — Mercedes-Benz пошёл на эксперимент

Хельсинки, , 19:50 — REGNUM Финский автопроизводитель Valmet Automotive набирает мигрантов для работы на своём сборочном заводе в Уусикаупунки, сообщает сегодня, 24 апреля, финское издание The Helsinki Times.

В ближайшие месяцы компания планирует нанять примерно тысячу новых сотрудников в связи с расширением производства автомобилей Mercedes-Benz. Как рассказал директор по коммуникациям Valmet Automotive Микаэль Мяки, мигранты составят значительную часть новых сотрудников. «Наш опыт работы с иммигрантами очень позитивный. Поэтому мы не видим причин, почему мы не должны нанимать больше таких сотрудников», — подчеркнул он. Как отмечает издание, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, побывавший с визитом на заводе в Уусикаупунки, похвалил компанию за её подход к подбору персонала.

Напомним, в феврале 2017 года Valmet Automotive приступил к серийному производству автомобилей Mercedes-Benz GLC SUV на заводе в Уусикаупунки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 годах в Финляндию прибыли свыше 38 тысяч беженцев.

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