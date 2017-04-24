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«Разворот в паре рубль-доллар произойдет в ближайшие дни»

Экономика

Американская нефть остановит укрепление рубля, считает эксперт

Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)
Eli Christman
Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

Москва, 24 апреля 2017, 18:58 — REGNUM  Какие бы рекорды не устанавливал рубль в ближайшее время, их надо воспринимать как временное явление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. По его словам, российская валюта все еще чувствительна к нефтяным ценам.

Если США продолжат наращивать добычу сланцевой нефти, то сокращение добычи не поможет странам ОПЕК удерживать высокие цены на сырье, отмечает он.

«Только до конца этого года, объём добычи нефти в США может вырасти до 9,7 млн баррелей в сутки ‑ и это, притом что мировые поставки и без того остаются на исторических максимумах», — отмечает Деев.

Поэтому, уверен он, ослабление российской валюты неизбежно. «Фундаментальные предпосылки уже давно сигнализируют о «перекупленности» российского валютного актива. Помимо возвращения котировок нефти к медвежьему тренду (к постоянному снижению — прим. ред.) на российской валюте скажется и дальнейшая эскалация геополитической напряженности вокруг Сирии и Северной Кореи», — подчеркивает Деев.

«Полагаю, разворот по паре доллар-рубль может произойти уже в ближайшие дни», — уверен он.

Напомним, 24 апреля рубль впервые с июля 2015 года установил максимум к доллару. Цена американской валюты на торгах на Московской бирже опустилась до 55,76 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Доллар превысит 57 рублей уже в начале мая

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