Госдолг Новгородской области вырос на полмиллиарда рублей

Великий Новгород, , 18:26 — REGNUM Государственный долг Новгородской области, по данным на 1 апреля 2017 года, увеличился на 509,2 млн рублей до 15 млрд 881,7 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, данные о состоянии и структуре государственного долга региона за первый квартал года опубликованы на официальном сайте регионального департамента финансов.

Доля коммерческих кредитов в структуре госдолга региона снизилась с 36,1% в начале 2017 года до 34,3% к 1 апреля, или на 100 млн рублей — до 5,4 млрд рублей.

При этом на 670 млн рублей увеличились заимствования из бюджета Российской Федерации: в структуре госдолга Новгородской области бюджетные кредиты к 1 апреля достигли суммы в 10 млрд 429,4 млн рублей, что составляет 65,7% госдолга.

Нет больше у области и госгарантий, которые на 1 января 2017 года составляли 60,8 млн рублей.

На обслуживание госдолга в 2017 году бюджет региона потратит 840,6 млн рублей. Объём бюджета Новгородской области в целом при его принятии составлял 26,4 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2016 год госдолг Новгородской области уменьшился на 66,7 млн рублей. Власти региона заявляли о намерениях в течение трёх лет уменьшить объём госдолга и снизить поэтапно уровень долговой нагрузки до 55% в 2019 году.

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