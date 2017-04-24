Понедельник, 24 Апреля 2017 года
19:58:01 МСК

Госдолг Новгородской области вырос на полмиллиарда рублей

Экономика

Из 15,8 млрд рублей госдолга 10,4 млрд рублей — бюджетные кредиты

Рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Великий Новгород, 24 апреля 2017, 18:26 — REGNUM  Государственный долг Новгородской области, по данным на 1 апреля 2017 года, увеличился на 509,2 млн рублей до 15 млрд 881,7 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, данные о состоянии и структуре государственного долга региона за первый квартал года опубликованы на официальном сайте регионального департамента финансов.

Доля коммерческих кредитов в структуре госдолга региона снизилась с 36,1% в начале 2017 года до 34,3% к 1 апреля, или на 100 млн рублей — до 5,4 млрд рублей.

При этом на 670 млн рублей увеличились заимствования из бюджета Российской Федерации: в структуре госдолга Новгородской области бюджетные кредиты к 1 апреля достигли суммы в 10 млрд 429,4 млн рублей, что составляет 65,7% госдолга.

Нет больше у области и госгарантий, которые на 1 января 2017 года составляли 60,8 млн рублей.

На обслуживание госдолга в 2017 году бюджет региона потратит 840,6 млн рублей. Объём бюджета Новгородской области в целом при его принятии составлял 26,4 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2016 год госдолг Новгородской области уменьшился на 66,7 млн рублей. Власти региона заявляли о намерениях в течение трёх лет уменьшить объём госдолга и снизить поэтапно уровень долговой нагрузки до 55% в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдолг Новгородской области за год уменьшился на 66,7 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
Главное сегодня
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
Санкт-ПетербургРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
Нижний НовгородРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
МоскваРоссия Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова Происшествия
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Владимир Добрынин «Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Марат ШибутовСпецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
АстанаКазахстан Антитеррор Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
Санкт-ПетербургРоссия Новое в законодательстве РФ Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
Санкт-ПетербургРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
Санкт-ПетербургРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Политика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
ещё главное