Предложения Тверской области по миграционной политике поддержал президент

Тверь, , 18:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 24 апреля. Инициативы озвучил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев на встрече главы государства с представителями Совета законодателей в Санкт-Петербурге. При этом правительством Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени уже предприняты серьезные шаги по сокращению миграционного потока в регионе.

«Для предпринимателей Тверской области должно стать правилом честно платить здесь налоги, давать работу местным жителям. Приоритетным должен быть выбор именно тверских специалистов, а не иностранных трудовых мигрантов», — считает глава региона.

Так, в прошлом году по инициативе Игоря Рудени была сокращена квота на использование трудовой силы мигрантов, увеличена стоимость патента для иностранных граждан с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Сейчас это самая высокая стоимость в России. В результате этих мер работу смогли получить более трех тысяч жителей Тверской области. Также с этого года в регионе введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности. Ожидается, что дополнительные меры по ужесточению миграционной политики позволят добиться еще большего эффекта в сфере трудовой миграции.

Сергей Голубев озвучил новые предложения Тверской области, в их числе — запрет на постановку на учет мигранта, если на него приходится менее пяти квадратных метров площади помещения. Это позволит снизить коррупционные риски и поможет разобраться с хостелами, через которые проходит большое количество мигрантов, считают в регионе.

Еще одна мера — запретить постановки на учет по месту пребывания организации. Сейчас такой уловкой часто пользуются хостелы, ставя на учет неограниченное количество людей.

Владимир Путин назвал предложения Тверского региона «рабочими» и предложил потрудиться над ними.

«У меня просьба к коллеге из Тверской области еще раз сформулировать свои предложения по работе в миграционной сфере для их проработки в администрации президента. Это вопрос очень важный, он требует глубокого анализа и принятия решений», — сказал президент РФ.

Соответствующую работу глава государства поручил провести первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.