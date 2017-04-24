Высший хозяйственный суд может снять все украинские штрафы с «Газпрома»

Киев, , 17:54 — REGNUM В середине мая 2017 года Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) рассмотрит кассационную жалобу российского газового монополиста «Газпром» на решение украинских судов предыдущих инстанций, которые обязали компанию выплатить в украинский бюджет 6,4 млрд долл. Об этом 24 апреля пишет украинское издание «Зеркало недели».

При этом издание не сообщает точной даты судебных слушаний.

В свою очередь, 24 апреля пресс-секретарь украинского премьер-министра Дмитрий Столярчук в Twitter проинформировал, что в 2017 году правительство Украины не будет повышать цены на природный газ для украинских потребителей.

Гройсман сообщил журналистам в Харькове, что увеличения цен на газ не предвидится, проинформировал Столярчук.

При этом Гройсман выступил за снижение ренты на добычу газа на Украине до 12%. По его словам, это позволит увеличить объемы добычи голубого топлива, что приведет к энергонезависимости страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) поручил Государственной исполнительной службе взыскать с российской компании «Газпром» 172 млрд гривен (6 млрд 429 млн долл) штрафа за монопольное использование украинской газотранспортной системы в 2009—2015 годах.

«Взысканием штрафа и пени с ОАО «Газпром» занимается Государственная исполнительная служба… Антимонопольный комитет после получения приказа направил его вместе с заявлением об открытии исполнительного производства письмом от 11.04.2017 в отдел принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины», — говорилось в сообщении.

Ранее, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал «Газпром» на сумму в размере 85,966 млрд гривен (3 млрд 213 млн долл) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Уведомление «Газпрому» об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно «Газпром» должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. 12 апреля 2016 года «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению. Суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона получила устные гарантии Еврокомиссии, что Украина не будет распространять взыскание по антимонопольному штрафу на российский газ, транспортируемый потребителям Евросоюза.

Как сообщалось, в июне 2014 года «Газпром» обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза» долга за поставленный в 2013 и 2014 годах газ. Со своей стороны «Нафтогаз» обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска в одно производство. Общая сумма исковых претензий «Нафтогаза» составляет 50 млрд долл, «Газпрома» — 80 млрд долл.