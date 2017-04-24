Объем внешней торговли Грузии в январе-марте вырос на 18%

Тбилиси, , 17:49 — REGNUM В январе-марте 2017 года объем внешнеторгового оборота Грузии составил $2285 млн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. По информации Национальной службы статистики Грузии, экспорт за этот период вырос на 30% и достиг $577 млн, а импорт увеличился на 15%, до $1708 млн. При этом, отмечается, что экспорт без реэкспорта в январе-марте 2017 года составил $468 млн, что на 32% превышает показатель за первый квартал 2016 года.

В текущем году оживилась внешняя торговля Грузии как с Евросоюзом, так и со странами СНГ, причем страны СНГ даже опередили ЕС по объему и темпам роста внешнеторгового оборота, хотя в прошлом году уступали странам Евросоюза.

Внешнеторговый оборот Грузии со странами Евросоюза в январе-марте текущего года составил $641 млн, что на 26% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 44%, до $159 млн, а импорт увеличился на 21% и достиг $481 млн. Доля стран ЕС в общем объеме внешнеторгового оборота Грузии и составила 28%, что также выше показателя аналогичного периода прошлого года (26%).

Внешнеторговый оборот Грузии со странами СНГ в январе-марте 2017 года вырос на 35% и достиг $751 млн, в том числе экспорт увеличился на 59% (до $205 млн), а импорт — на 27% (до $546 млн). Соответственно, доля стран СНГ в общем объеме внешней торговли с Грузией составила 33%, тогда как в январе-марте 2016 года достигала 29%.

Изменения произошли и в тройке крупнейших торговых партнеров Грузии. Если в течение 2016 года первую позицию занимала Канада (в основном благодаря импорту лекарственных препаратов для лечения гепатита С), в этом году первое место вернула себе Турция, внешнеторговый оборот с которой достиг $330,8 млн. На второе место вышла Россия ($255 млн), в течение 2016 года стабильно занимавшая третью позицию. А на третьем оказался Азербайджан ($207,4 млн), который по итогам прошлого года был лишь на 6-й позиции. Причем, по объемам экспорта ($89,8 млн) Россия опередила остальных партнеров и вышла на первое место. Турция занимает вторую позицию ($54,8 млн), а на третьей находится Китай ($49,4 млн).