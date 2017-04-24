Крым может потерять до 20% урожая косточковых культур из-за похолодания

Симферополь, , 17:43 — REGNUM Снегопады, накрывшие Крым 23 апреля, не повредили плодовым культурам, на урожай выпавший снег никак не повлияет. Об этом сообщили в крымском Минсельхозе 24 апреля.

«Отрицательных температур не было, поэтому соцветия не пострадали. Единственное неприятное последствие непогоды — отсутствие активного лета пчел», — говорится в комментарии Минсельхоза на странице ведомства в соцсети. Здесь же говорится о том, что, по мнению специалистов, пчелы вернутся к опылению после того, как цветы подсохнут.

Представители Минсельхоза вместе с тем не исключают, что снегопад может оказать влияние на урожай ранних косточковых культур (например, черешни, персиков и абрикосов).

В качестве наиболее негативного прогноза развития ситуации специалисты называют потерю до 20% урожая, однако этот показатель может быть и ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля МЧС объявило на территории Крыма штормовое предупреждение из-за заморозков, на полуострове прошли снегопады, и похолодало.

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