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Крым может потерять до 20% урожая косточковых культур из-за похолодания

Экономика

Но этот прогноз — самый негативный

Персики
krzys16
Персики

Симферополь, 24 апреля 2017, 17:43 — REGNUM  Снегопады, накрывшие Крым 23 апреля, не повредили плодовым культурам, на урожай выпавший снег никак не повлияет. Об этом сообщили в крымском Минсельхозе 24 апреля.

«Отрицательных температур не было, поэтому соцветия не пострадали. Единственное неприятное последствие непогоды — отсутствие активного лета пчел», — говорится в комментарии Минсельхоза на странице ведомства в соцсети. Здесь же говорится о том, что, по мнению специалистов, пчелы вернутся к опылению после того, как цветы подсохнут.

Представители Минсельхоза вместе с тем не исключают, что снегопад может оказать влияние на урожай ранних косточковых культур (например, черешни, персиков и абрикосов).

В качестве наиболее негативного прогноза развития ситуации специалисты называют потерю до 20% урожая, однако этот показатель может быть и ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля МЧС объявило на территории Крыма штормовое предупреждение из-за заморозков, на полуострове прошли снегопады, и похолодало.

Читайте ранее в этом сюжете: Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

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Снегопады, метели, снежные бури
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