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Банк «Спурт» закроет еще два дополнительных офиса в двух регионах

Экономика

Ранее сообщалось о закрытии с 5 мая одного из филиалов кредитной организации в Марий Эл

Казань, 24 апреля 2017, 16:59 — REGNUM  Банк «Спурт» закроет еще два дополнительных офиса: «Майский» в Татарии и «Кремлевский» в Марий Эл. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте банка.

Дополнительный офис «Майский» расположен в селе Осиново Зеленодольского муниципального района Татарии. Все открытые счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц будут переведены в головной офис кредитной организации в Казани. Офис будет закрыт с 13 мая.

Офис «Кремлевский» в Йошкар-Оле приостановит работу с 19 мая. Клиентов будет обслуживать дополнительный офис «Марийский», также находящийся в Йошкар-Оле.

Напомним, с 5 мая банк «Спурт» закроет операционный офис «Зеленодольский» в Йошкар-Оле. Обслуживание клиентов всех категорий будет осуществлять офис «Марийский».

Кредитная организация 21 апреля приостановила расходные и приходные операции по счетам клиентов. В банке объяснили такие действия техническими причинами. Накануне был закрыт головной офис в Казани также «по техническим причинам». 24 апреля, по информации RNS, приостановлены операции по банковским картам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне отзыва лицензий у банков Татарии 13 марта банк «Спурт» ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс. рублей. Введению лимитов предшествовало появление в соцсетях сообщений о проблемах с ликвидностью у кредитной организации. Глава банка Евгения Даутова заверяла, что ситуация стабилизируется через неделю.

Однако 13 апреля банк «Спурт» снизил лимит снятия денежных средств с вкладов с 50 до 30 тыс. рублей в сутки. Предполагалось, что лимиты будут сняты «в течение какого-то срока».

Филиалы кредитной организации, согласно данным официального сайта банка, расположены в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске, Йошкар-Оле, Волжске, Ижевске и Уфе. В банковской системе РФ банк «Спурт» занимает 150-е место по размеру активов.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк «Спурт» 5 мая закроет один из филиалов в Марий Эл

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