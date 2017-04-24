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Тендер на ремонт ДК в Ярославской области достался фирме из Подмосковья

Экономика

Она оказалась единственным участником аукциона

Переславль-Залесский. Дом культуры (1936—48, архитектор П.Н.Теранавский)
Иллюстрация: Bse.sci-lib.com
Переславль-Залесский. Дом культуры (1936—48, архитектор П.Н.Теранавский)

Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 апреля 2017, 16:58 — REGNUM  Тендер на ремонт дома культуры в Переславле-Залесском, в котором располагается центр внешкольной работы «Ювента», получило ООО «Строительная компания «Развитие» из подмосковных Люберец. Соответствующая информация размещена на электронной площадке «РТС-Тендер».

Торги на право проведения ремонта ДК должны были состояться 21 апреля, однако аукцион был признан несостоявшимся из-за того, что в нем заявился всего один участник. Им и оказалась СК «Развитие». Конкурсная комиссия посчитала, что заявка фирмы соответствует требованиям законодательства.

Отметим, что исполняющий обязанности мэра Переславля-Залесского Владимир Волков, назначенный в ноябре 2016 года, заседал в Люберецком городском совете депутатов. В 2013 году он был избран главой поселения Красково Люберецкого района, откуда, собственно, и приехал в Переславль.

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов поручил Волкову отремонтировать дом культуры до конца 2017 года. Напомним, ранее потенциальные участники аукциона на ремонт ДК, самарское ООО «Перспектива» и ярославское ООО «Регионстрой» жаловались в УФАС на условия конкурса. Антимонопольщики признали их жалобы необоснованными.

Читайте ранее в этом сюжете: Жалобы на торги по обещанному ярославским губернатором ремонту отклонены

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