118 млн рублей направят на поддержку мурманских рыбоводов

Мурманск, , 17:05 — REGNUM 118,1 млн рублей будет направлено на поддержку организаций аквакультуры в Мурманской области в 2017 году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в информации о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах за I квартал 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития.

«Из федерального бюджета предусмотрено 112,2 млн рублей, софинансирование за счет регионального бюджета составит 5,9 млн, — сказано в документе. — Субсидирование рыбоперерабатывающих организаций планируется осуществить за счёт средств областного бюджета в объеме 4,1 млн рублей».

Напомним, ещё в 2015 году объём господдержки аквакультуры в регионе составлял более 180 млн рублей с учётом федеральных средств.

Тогда же, к слову, в садках предприятий аквакультуры в Мурманской области себя обнаружило заболевание, которое стало причиной массовой гибели рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах в отрасли стало известно после того, как мурманчане обнаружили сразу несколько свалок мёртвой сёмги. Происходящее могло обернуться экологической катастрофой, как утилизировать дохлую сёмгу решали несколько месяцев — оказалось, что ни бизнес, ни власти не были готовы к тому, что придётся столкнуться с такой проблемой.

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