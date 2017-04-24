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«Рубль готовится к отступлению»

Экономика

На повышенную активность у инвесторов есть дня три, заявила эксперт

Валюта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 24 апреля 2017, 16:37 — REGNUM  Сегодня, 24 апреля, сессия для российского рубля проходит подвижно, как и ожидалось. Стоимость нефти в середине дня остается в плюсе, баррель Brent торгуется по $52,24 (+0,5%), баррель легкой нефти WTI стоит $49,91 (+0,5%). Однако сегодня не нефть толкает рубль вверх, основная опора идет со стороны международного валютного рынка, где пара евро/доллар подскочила к пикам от 9 ноября 2016 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Тяга к риску проявилась, когда стало понятно, что самый спорный и стрессовый сценарий для Франции уже остался позади. Париж хочет стабильности, и зовут эту стабильность, судя по всему, Эммануэль Макрон. Во втором туре, к слову, тоже могут быть неожиданности с итогами голосования, но с большой долей вероятности можно говорить о том, что Франция с выбором все-таки определилась. Это и поддерживает евро. Чуть позже на авансцену выйдут шансы этого выбора, но это будет не сейчас», — пояснила эксперт.

«Техническая картина демонстрирует, что пара доллар/рубль находится сейчас между двух значимых уровней: снизу — 55,80 рубля, сверху — 56,40 рубля. В случае пробоя нижней границы диапазона продавцам откроется путь в область 55,50 рубля, а в случае реализации верхнего рубежа — в область 57,50 рубля», — привела цифры Бодрова.

«На повышенную активность у инвесторов есть дня три, после этого рынок приступит к фиксации прибыли в преддверии майских каникул», — отметила эксперт.

Добавим, 24 апреля к середине торгового дня за доллар США на Московской бирже давали 55,95 рубля (-0,8%). Единая европейская валюта оценивается в 60,67 рубля (+0,2%).

Евро сократил свой утренний взлет почти втрое, так как эмоции рынка относительно итогов первого утра президентских выборов во Франции сокращаются, уменьшается и спрос на евро.

Курс доллара США на 25 апреля снижен на 16 копеек и составляет 56,07 рубля. Курс евро повышен на 53 копейки и составляет 60,84 рубля.

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