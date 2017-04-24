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Доллар превысит 57 рублей уже в начале мая

Экономика

Укрепление рубля носит временный характер, считает эксперт

Москва, 24 апреля 2017, 16:54 — REGNUM  Рост российской валюты будет недолгим, укрепление рубля уже к концу недели может быть нивелировано другим фактором — необходимостью погашения внешнего долга российскими компаниями, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля руководитель казначейства АО Банк Воронеж Николай Чукляев.

«Курс рубля на текущей неделе может укрепиться до 55,75 рублей за доллар, однако впоследствии нас ждет небольшой откат до 57,7 рублей в начале мая», — отмечает Чукляев.

По его словам, резкое укрепление рубля стало возможным из-за налоговых выплат, которые должны пройти на этой неделе. Они поддерживают высокий спрос на рублевую ликвидность.

«Помимо этого, в пользу рубля играет и растущий спрос со стороны иностранных инвесторов на российские гособлигации — доля нерезидентов в ОФЗ достигла рекордного уровня, о чем ранее заявил Центробанк. Причем этот показатель в ближайшее время продолжит расти», — отметил Чукляев.

Напомним, цена за доллар 24 апреля обновила минимум с июля 2015 года. На торгах на Московской бирже один доллар стоил 55,76 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы во Франции поддержали рубль

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