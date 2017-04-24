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Выборы во Франции поддержали рубль

Экономика

Но основная причина роста все еще высокие цены на нефть, считает эксперт

Доллар. Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар. Рубль

Москва, 24 апреля 2017, 16:34 — REGNUM  Очередное укрепление рубля стало возможным из-за налогового периода, который традиционно начинается в двадцатых числах месяца, и роста цен на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил управляющий директор БКС Ультима Станислав Новиков.

«Нефть марки Brent прибавляет ровно 1% и приближается к цене 53 доллара за баррель. На этом фоне растут и российские индексы, рынок пока прибывает в эйфории. Сколько она продлится зависит от того, сможет ли нефть удержать начатый разбег», — отмечает он.

Впрочем, российская валюта смогла укрепиться в том числе и за счет событий во внешней политике, продолжает Новиков. «Сегодня поддержку российскому рынку оказывают и европейские площадки, которые растут после победы Эмманюэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции», — отмечает Новиков.

Напомним, 24 апреля доллар обновил минимум. Его курс на торгах на Московской бирже составил 55,76 рублей впервые с июля 2015 года.

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