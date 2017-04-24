Севастопольцев просят не пугаться Генплана

Севастополь, , 16:30 — REGNUM Власти Севастополя призывают горожан не делать поспешных выводов о сносе объектов, увидев, что генпланом города некоторые территории запланированы под иное, чем текущее назначение. Об этом в ходе заседания правительства 24 апреля заявил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он пояснил, что в департамент поступают обращения граждан, беспокоящихся о том, что права их собственности на объекты недвижимости могут быть нарушены в связи с новым назначением участков в генплане города. Распространяется информация о том, что те или иные объекты будут снесены в соответствии с проектом генплана.

«Я хочу заверить, что генплан не является документом, который подразумевает снос определенных объектов недвижимости, — сказал он. — Генплан не влияет на виды разрешенного использования или правовые отношения в области имущественных или земельных отношений».

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Он подчеркнул, что генплан определяет порядок дальнейшего назначения и развития территории. «К примеру, если было садоводческое товарищество — возможно развитие под индивидуальное жилищное строительство. Или была складская зона — то она, возможно, подразумевается под жилищное строительство», — добавил чиновник.

Это не значит, что возникают некие правовые действия администрации, поскольку, как уверяет Моложавенко, генплан «работает» в совокупности с другими документами — правилами землепользования и застройки и проектом планировки.

Ранее сообщалось, что правила землепользования будут разработаны после утверждения генплана. До тех пор в Севастополе действуют временные региональные нормативы градостроительного регулирования

Моложавенко добавил, что свои пожелания к изменению проекта генплана жители могут отразить в специальной книге, во время общественных слушаний. Впоследствии их рассмотрит специальная комиссия.

Как сообщила ИА REGNUM депутат законодательного собрания Татьяна Щербакова, тревожные настроения в связи с новым Генпланом наблюдаются у жителей центральной части города: улиц Костомаровская и 6-я Бастионная (в районе площади Восставших) и в районе улицы Галины Петровой (район «Матюшенко). По ее версии, «кто-то людей специально раскачивает».