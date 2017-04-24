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Кубань и Адыгея будут вместе строить дороги и развивать культурные связи

Экономика

Соглашение о сотрудничестве регионов подписано в Краснодаре

Краснодар, 24 апреля 2017, 16:11 — REGNUM  Краснодарский край и Адыгея намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 24 апреля, для этого у регионов достаточно направлений.

Прежде всего, речь идет о создании комфортной транспортной сети. Как заявил на встрече с врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, «необходимо выработать совместную стратегию по развитию дорожной инфраструктуры Кубани и Адыгеи».

«У нас общие дороги и мосты, не нужно делить их на участки — это единые проекты», — отметил губернатор, добавив, что это будет способствовать и созданию еще одной общей точки роста края и республики — горнолыжному курорту «Лагонаки». Создать хороший курорт, по мнению главы Кубани, можно только при наличии серьезных вложений со стороны инвесторов, участии федерального центра, а также наличии дорожной карты и прозрачных для бизнеса правил с конкретными сроками.

В сою очередь, Мурат Кумпилов отметил, что республика старается синхронизировать свою стратегию развития с той, которая разрабатывается на Кубани.

Добавим, что за 2016 год в Краснодарском крае, согласно данным республиканского органа статистики, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения возросла на 2,2% и превысила 30,4 тыс. км. При этом пятая часть дорог региона — без твердого покрытия. А почти 3,6 тыс. км автотрасс (или 11,8%) вообще не отвечают нормативным требованиям.

Однако курорты и дороги — это не единственные направления, которые два региона намерены развивать совместно. Об этом говорится и в соглашении о сотрудничестве, которое было подписано 24 апреля в Краснодаре. Подписи под документом поставили губернатор Кубани и врио главы Республики Адыгея. Речь идет о взаимодействии администрации Краснодарского края и кабинета министров Адыгеи в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

По словам Вениамина Кондратьева, субъектам необходимо расширять сотрудничество в сфере АПК, прежде всего, в переработке продукции и в промышленности. Кроме того, важно поддерживать и развивать культурные связи регионов.

«Мы уже успешно развиваем отношения в экономике, здравоохранении, образовании, спорте. Исторически и географически у нас другого пути нет», ­ — заметил врио главы Республики Адыгея.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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