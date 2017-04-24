Рынок труда Ставрополья оценит глава Минтруда РФ

Ставрополь, , 15:56 — REGNUM Глава Минтруда РФ Максим Топилин даст оценку рынка труда Ставропольского края. Во время рабочей поездки в Ставропольский край глава ведомства посетил ряд предприятий, работающих в разных сферах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона 24 апреля.

Глава Минтруда в Ставрополе проведет совещание по вопросу ситуации на рынке труда. Это подготовительный этап к заседанию Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

В рамках поездки Топилин побывал в Ставропольском краевом индустриальном парке «Мастер», где ознакомился с производствами арматуры из композитных материалов, ламинированной фанеры для строительных нужд, тахографов и систем спутникового мониторинга, прицепной техники, а также производством ветрогенераторов.

Как сообщил генеральный директор СКИП «Мастер» Александр Гордеев, в настоящее время на территории индустриального парка осуществляют деятельность 21 резидент, создано около 400 рабочих мест. Всего на базе технопарка планируется создать свыше 700 рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что частный индустриальный парк «Мастер» был запущен около года назад. На нем работало 32 резидента с различной отраслевой специализацией и масштабами бизнеса. По результатам экономической деятельности технопарка ежегодно в краевой и федеральный бюджеты будет поступать около 110 млн рублей.

Максим Топилин посетил Инженерный центр по оценке квалификации специалистов в области лифтового хозяйства. Всего таких в России работает четыре центра. Глава Минтруда побывал на приеме экзамена и осмотрел материально-техническую базу центра.

Также Топилину показали региональное бюро медико-социальной экспертизы, которое является одним из первых в России, работающим в информационном межведомственном взаимодействии со службами занятости и краевым Минздравом.

Топилин осмотрел производственные площадки ставропольской группы компаний «Стилсофт». Предприятие занимается разработкой и изготовлением систем безопасности для нужд Министерства обороны РФ, охраны границы, военных и промышленных объектов. Также компания активно работает над внедрением системы «Безопасный город» и комплексов фото‑ и видеофиксации нарушений на автодорогах, а также занимается производством беспилотных летательных аппаратов.

На предприятии трудятся 50 программистов. Они выпускают собственный программный продукт для своей техники.

Отметим, что по данным Ставропольстата, сегодня Ставропольский край имеет наименьший уровень официальной безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе — 1% от числа экономически активного населения. Доля занятого населения в общей численности в регионе в возрасте 15−72 лет составила в среднем за 2016 год 62,1% (в 2015 году — 61,8%).

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на предприятиях и в организациях. В 2016 году в них работало 671 тыс. человек, или 51,6% общей численности занятых.

На конец марта 2017 года общий уровень безработицы сократился и составил 5%. Численность рабочей силы — 1,36 млн человек, из них 1,29 млн человек — занятые в экономике; 67,9 тыс. человек — незанятые граждане.

На учете в учреждениях службы занятости на конец декабря 2016 года состояло 14,4 тысячи безработных граждан, что на 5,3% меньше аналогичного показателя 2015 года. На конец декабря 2016 года количество вакансий в банке данных превышает численность безработных почти в 2 раза и составляет 22,2 тысячи единиц.