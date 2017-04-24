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В Твери ужесточат контроль за графиком строительства домов СУ-155

Экономика

Соответствующее поручение дал губернатор

Тверь, 24 апреля 2017, 15:45 — REGNUM  Усилить контроль за соблюдением графиков строительства домов СУ-155 в Тверской области поручил губернатора Игорь Руденя на оперативном совещании с членами правительства региона 24 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Игорь Руденя отметил необходимость своевременного информирования дольщиков о любых смещениях в графиках возведения домов. Для этого на всех объектах ведется строгий промежуточный контроль за ходом строительства.

«Наша задача — регулярно сверять часы и понимать, что где происходит. Без эффективного контроля ничего не получится», — отметил губернатор.

Как доложили представители строительных организаций на совещании, работы на всех объектах ведутся в соответствии с графиком, где-то даже с опережением. Например, многоэтажку на улице Луначарского, 15, планируется сдать на два месяца раньше срока — в июне вместо августа. На объекте уже завершаются сантехнические, электромонтажные работы, ведется монтаж лифтового оборудования.

Губернатор обратил особое внимание на необходимость контроля за безопасностью лифтов. Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрею Волгину совместно с Ростехнадзором и руководством города поручено проверить надежность производителя лифтового оборудования, его опыт работы в Тверском регионе.

«Это новостройки, люди будут делать ремонты, поэтому нагрузка на лифты будет большая. Необходимо выяснить, есть ли у данного завода в Твери сервисные службы, квалифицированные представители», — подчеркнул Игорь Руденя.

Завершение объектов Су-155 ведется по поручению правительства Российской Федерации. Главным участником финансового оздоровления этого процесса определен АКБ «Российский капитал». В Твери работы по завершению строительства жилых домов были активизированы весной прошлого года благодаря тому, что губернатору Тверской области удалось добиться в правительстве Российской Федерации решения о передвижке сроков финансирования с IV на II квартал 2016 года. Семь домов в микрорайонах «Мамулино-2», «Мамулино-3» и «Радужный» Твери планируется сдать досрочно, в 2017 году.

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