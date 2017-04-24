«Страхование депозитов — вопрос выживания малого бизнеса»

Москва, , 15:42 — REGNUM Страхование депозитов для юрлиц — зачастую вопрос выживания, в ОПОРЕ России надеются, что закон заработает уже с 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил резидент ОПОРЫ России Александр Калинин.

«Для микропредприятий это нередко вопрос выживания: зачастую, предприниматель не просто теряет деньги, а еще и оказывается должником, потому что на депозите хранились не только его сбережения, но и зарплата людей, которые работают на предприятии, и налоги с зарплаты», — отметил он.

Калинин обратил внимание на то, что за 2016 год Центробанк отозвал почти 100 лицензий у банков — и если индивидуальным предпринимателям и физлицам в таких случаях возвращают хотя бы 1,4 млн рублей, то юрлица теряют все.

В Госдуме подготовлен законопроект о страховании банковских счетов предприятий малого и среднего бизнеса. Предполагается, что кредитные организации будут отчислять в Фонд обязательного страхования вкладов 0,12% от суммы таких депозитов.

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