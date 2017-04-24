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НБУ за год увеличил свои активы на $3,42 млрд

Экономика

Собственный капитал банка вырос на 20,1%, а обязательства – на 9,1%

Экономика Украины
Иван Шилов © REGNUM
Экономика Украины

Киев, 24 апреля 2017, 15:35 — REGNUM  Активы Национального банка Украины увеличились на 10,7% в 2016 году, говорится в консолидированной финансовой отчетности банка за 2016 год, передает 17News.

По данным отчета, активы НБУ в 2016 году составили 940,548 млрд гривен ($35,18 млрд), увеличившись на 91,4 млрд гривен ($3,42 млрд).

По сравнению с 2015 годом, у банка увеличились на 9,1% обязательства, которые составили 792,892 млрд гривен ($29,66 млрд), и на 20,1% собственный капитал, составивший 147,656 млрд гривен ($5,52 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет НБУ распределил доход банка за 2016 год следующим образом:

  • в государственный бюджет будет выделено 44,379 млрд гривен ($1,66 млрд);
  • останется в собственном капитале 15,072 млрд гривен ($560 млн).

Помимо этого, к банку подано исков на сумму 2,2 млрд гривен ($82 млн), однако НБУ не считает, что есть реальная вероятность удовлетворения данных исков.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева заявила о своем уходе с 10 мая. Гонтарева возглавляла НБУ почти три года, вступив в должность летом 2014 года, ее назначение было поддержано МВФ.

Многие эксперты отмечают негативные последствия, которые принесло руководство Гонтаревой Украине.

Глава Совета ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин заявил, что за время, пока Гонтарева возглавляла НБУ, Украина понесла ущерб в размере 500 млрд гривен ($18,7 млрд).

«Сюда входят потери для государственного бюджета, для общества и в целом для страны», — считает эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: К Нацбанку Украины подано судебных исков на $82 млн

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