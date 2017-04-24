Официальный курс евро вырос до 60,85 рубля — ЦБ РФ

Москва, , 15:29 — REGNUM Официальный курс доллара США подешевел к рублю, евро подорожал, свидетельствуют данные Банка России.

Доллар потерял к рублю 15,13 копейки и составил 56,0794 рубля. Евро прибавил к предыдущему показателю 52,74 копейки и вырос до 60,8461 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 25 апреля, составляет 58,2244 рубля, она подорожала на 15,41 копейки.

Ранее в ходе торгов доллар обновил двухгодовые минимумы к рублю. К 12:41 мск, доллар США потерял к рублю 0,68 руб. и опустился до 55,77 руб.

По мнению экспертов, на укрепление курса российской валюты влияют несколько факторов, среди которых рост мировых цен на нефть и результаты первого тура президентских выборов во Франции.

Несмотря на то, что курс российской валюты обновил максимум по отношению к доллару с лета 2015 года, уже осенью картина станет диаметрально противоположной, считают аналитики.

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