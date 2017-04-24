Виталий Черников, , 15:21 — REGNUM

Не очень оригинальный, но вполне надёжный способ получения денег из воздуха на уборке городских улиц разработали в калужской городской Управе.

В публикациях ИА REGNUM вкратце уже излагалась его суть. Он состоит из ряда простых этапов. Вначале чиновники объединяют несколько мелких лотов в один большой, что лишает небольшие местные фирмы возможности участвовать в тендере. Затем в условия тендера записываются даже те улицы, которые официально не стоят на балансе города, а те, что стоят — на бумаге немного удлиняются или расширяются, благо никаких официально оформленных паспортов на большинство из них не имеется. Следующий этап — обеспечение аффилированной фирме стопроцентной гарантии выигрыша путем отказа от электронного аукциона, что лишает возможности принять участие в конкурсе уже и более крупных, но «чужих» игроков. Последний шаг — проведение открытого конкурса с единственным поставщиком и заключение контракта.

На выходе может получаться неплохой барыш, оцениваемый экспертами примерно в 30% от суммы контракта. Правда, в таком случае барыш этот идёт мимо городского бюджета прямиком в карман фирме-подрядчику. О том, как и между кем он потом делится, остается только догадываться.

Примерно описанным двумя абзацами выше образом до недавнего времени и действовали калужские городские чиновники. Однако что-то пошло не так и в 2017 году аж два федеральных ведомства — областное Управление федеральной антимонопольной службы и областное же Управление федерального казначейства начали задавать неудобные вопросы. Региональное УФАС смутил тот самый отказ городской Управы от проведения электронного аукциона, а недоумение УФК по Калужской области вызвал перечень подлежащих уборке улиц, практически половину из которых не удалось идентифицировать документально.

В результате до настоящего момента ассигнования на уборку городских улиц казначейством не одобрены, а фирма-подрядчик делает вид, что убирает город за свой счет. Это может повлечь серьёзные негативные последствия для города, поскольку контракт по итогам конкурса заключён, а городская Управа, как одна из сторон, свои обязательства по оплате выполненных работ не исполняет. В случае судебного разбирательства вероятность финансовых санкций в отношении города выглядит практически стопроцентной.

В виду столь нежелательной перспективы, администрация Калуги начала предпринимать спешные усилия по постановке улиц города на учёт. С этой целью в четыре раза (с десяти до сорока человек) была увеличена соответствующая межведомственная комиссия, а на улицах города появились люди с рулетками и теодолитами. Трудно поверить в то, что Управа сумеет за месяц проделать работу, которая должна была вестись до этого несколько лет. Скорее всего эта демонстрация тотальных обмеров призвана создать прикрытие для издания очередного липового документа, который представят в региональное УФК в качестве паспортов городских улиц. Чуть позднее увидим, удовлетворит ли это представителей федерального ведомства. Пока же есть более важная тема.

Дело в том, что предыдущий подрядчик по уборке городских улиц — ООО «Квант Оптика», отработав лишь половину срока контракта, помимо небольшого штрафа в три миллиона рублей получил за свою не слишком качественную работу без малого полмиллиарда рублей из городского бюджета. Парадокс в том, что на протяжении полутора лет этот подрядчик убирал улицы практически по тому же самому списку, который сегодня вызвал вопросы у специалистов казначейства.

Почему же в 2015 году федеральное ведомство не заметило столь вопиющих нарушений в представленной документации и открыло финансирование контракта? Во-первых, в казначейство было представлено распоряжение городского Головы Калуги от 31.01.2007 № 801-р «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» с внесенными в него уже нынешней городской Управой изменениями в части расширения перечня подлежащих уборке улиц. Пока не будем останавливаться на правомочности назначенного по контракту главы администрации К. Горобцова вносить изменения в нормативный правовой акт, принятый высшим на момент издания распоряжения должностным лицом города — всенародно избранным городским Головой М.Акимовым. В рамках поднятой темы достаточно будет сказать, что и новая редакция старого распоряжения не улучшила положения дел с паспортизацией городских улиц. Однако в тот момент казначейство, видимо, не нашло оснований не доверять подписи действующего главы городской администрации и приняло это распоряжение в качестве надлежащего документа.

Вторая причина невнимательности казначеев может заключаться в том, что в ту недалёкую от нас поруподобные вопросы решались в закрытом режиме, отсутствовало публичное обсуждение как конкурсной процедуры, так и содержания конкурсной документации. Ситуация изменилась после публикации нескольких материалов по теме сначала в ряде калужских СМИ, а затем и в ИА «Регнум».

Теперь нужно понять, чем руководствовался глава калужской городской администрации, когда представлял указанное выше распоряжение в казначейство. Ввели ли его в заблуждение его подчинённые или же он сам осознанно ввёл в заблуждение казначейских работников. В любом случае высока вероятность того, что часть полученных ООО «Квант Оптика» денег была заплачена городом за тот самый воздух, которого так много и в новом контракте на уборку Калуги.

А если это так, то впору ставить вопрос, как минимум, о служебном несоответствии городских руководителей, если не рассматривать более жесткий вариант, связанный с фальсификацией документов и мошенничеством с бюджетными деньгами в особо крупном размере.

И ещё одно. Не совсем ясно, чем в этой ситуации занимаются городские депутаты, чуть более года назад на выборах обещавшие избирателям печься об общественных интересах. Их молчание по поводу столь масштабных, скажем так, недочётов в работе городской Управы, навевает грустные мысли. Либо они не в состоянии сложить два и два при оценке эффективности расходования бюджетных средств, либо сами каким-то образом задействованы в схеме «деньги из воздуха». И то и другое слабо корреспондируется с интересами избирателей.