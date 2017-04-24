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Только бизнес: севастопольский девелопер построит за свой счет соцобъекты

Экономика

Бизнесмен получил «карт-бланш» на жилую застройку, отказавшись от политических амбиций

Севастополь, 24 апреля 2017, 15:19 — REGNUM  Правительство Севастополя подписало рамочное соглашение с компанией ООО «Интерстрой» о строительстве жилого микрорайон на 90 тыс. кв. метров жилья. Застройщик обещает за свой счет возвести школу и детский сад и передать объекты городу. Об этом было заявлено на пресс-конференции 24 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы оцениваем этот проект как пилотный и как пример современного градостроительного проектирования. Он является началом комплексного освоения территории в районе Стрелецкого холма (иначе — «Молочной балки» — прим. ИА REGNUM )», — заявил заместитель врио губернатора Севастополя Илья Пономарев.

По условиям соглашения компания-застройщик обязуется построить детский сад на 220 мест и общеобразовательную школу на 240 мест и впоследствии передать соцобъекты в госсобственность. Общая сумма инвестиций в эти объекты составит не менее 350 млн рублей.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписано в ходе международного экономического форума в Ялте. Сообщается, что документ носит рамочный характер, параметры застройки будут уточнены, социальные обязательства застройщика будут прописаны в отдельном соглашении о комплексном развитии территории — в соответствии с недавно утвержденными нормативами градостроительного регулирования.

По информации президента ООО «Интерстрой», депутата Госсовета Крыма Евгения Кабанова, на участке 12,5 га частной территории бывшего АТП в районе улицы Токарева предусмотрено строительство жилого комплекса площадью 70−90 тыс. кв. метров жилья. По предварительным оценкам, стоимость объекта — 4 млрд рублей, проект будет реализован в течение шести — восьми лет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проектное решение Кабанова еще в марте было раскритиковано правительством. К проекту были высказаны возражения, в частности, в связи с несоблюдением регламентов достопримечательного места, высотности домов и обоснованию количества соцобъектов. Сейчас, как уверяет застройщик, он готов учесть все требования и откорректировать предложение согласно новым градостроительным нормам.

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Добавим, что бизнесмен входил в группу «Наш Севастополь», которая критиковала стратегию развития Севастополя, что что было расценено как политические амбиции Кабанова на выборах губернатора Севастополя.

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О возможности Кабанова всерьез конкурировать с нынешним главой города Дмитрием Овсянниковым на выборах губернатора в сентябре говорил политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект»Игорь Рябов.

«Попытка довести проект до нуля и выдавить Кабанова как бизнесмена развяжет ему руки как политическому деятелю. Вместо девелопера, готового работать в интересах города, власть может получить в лице Кабанова оппонента. Это не самый лучший способ переговоров с деловой элитой Севастополя накануне выборов», — заявил Рябов.

Вскоре Кабанов публично отказался от претензий на политическую карьеру и, судя по всемерной поддержке проекта застройки микрорайона, нашел полное взаимопонимание с властями Севастополя.

Об этом свидетельствует и заявление компании «Интерстрой» о строительстве на месте скандальной стройплощадки, высотного дома вблизи школы №22 в Ленинском районе, — детской школы искусств на 500 мест, которую застройщик намерен передать в собственность Севастополя.

«С 95% дольщиков жилья вопрос урегулирован. Частично они получат компенсации,

частично дольщики получат жилье в других строящихся объектах «Интерстроя» плюс 25% площади, с дополнительной компенсацией за ожидание», — сказал Кабанов.

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