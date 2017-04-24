Вице-премьер Киргизии: Для экспорта в ЕАЭС нужны новые технологии

Бишкек, , 15:18 — REGNUM «Когда мы вошли в ЕАЭС, таможенные посты были убраны. В связи с этим, из-за свободного движения и потока импортированных товаров, бюджет Киргизии потерял много средств», — заявил первый вице-премьер министр Мухамметкалый Абулгазиев сегодня, 24 апреля, выступая на совместном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам, а также по экономической и фискальной политике.

По его словам, сельскохозяйственная отрасль страны оказалась не готова к присоединению Киргизии к Евразийскому альянсу.

«До сих пор имеются проблемы по экспорту сельхозпродукции, а именно по экспорту мясомолочной продукции. Об этом ранее, перед вхождением в Союз, говорилось, что есть такие риски, но правительство уверяло, что все проблемы будут решены», — напомнил чиновник.

Также Абулгазиев сообщил, что в настоящее время в Балыкчы, в Баткене, в Караколе и в Таласе строятся четыре современных ветеринарных лаборатории, а также упомянул о проводящейся в Киргизии работе по идентификации скота.

Между тем, отметил вице-премьер, строительство новых лабораторий все же не сможет полноценно решить проблему поставок киргизстанской сельскохозяйственной продукции за рубеж.

«Наше сельское хозяйство не готово к экспорту. Мы часто говорим, что если построят лаборатории, то объемы экспорта увеличатся. Но это не так. Нам нужны новые технологии. Только тогда вырастет экспорт», — резюмировал он.