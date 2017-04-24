Медведев подписал постановления о создании двух ТОРов

Москва, , 15:17 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о создании территории опережающего социально-экономического развития «Саров» (Нижегородская область) и территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск» (Хабаровский край), сообщается на сайте правительства РФ.

Создание ТОР «Саров» будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию ЗАТО Саров, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций.

По оценке Минэкономразвития России, создание ТОР «Саров» обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей.

Создание ТОР «Николаевск» будет финансироваться в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Строительство инженерной инфраструктуры ТОР «Николаевск» в 2017—2019 годах будет финансироваться за счёт средств бюджета Хабаровского края и внебюджетных источников.

По оценке Минвостокразвития России, в результате реализации инвестиционных проектов будет создано около 2,5 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года составят более 2,33 млрд рублей.

Создание ТОР «Николаевск» будет способствовать развитию промышленного центра глубокой переработки водных биоресурсов на Дальнем Востоке, созданию дополнительных рабочих мест и новых промышленных объектов, привлечению инвестиций.

Напомним, как сообщало, территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации — это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Там должны быть созданы «условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР.

Читайте ранее в этом сюжете: В России созданы два новых ТОРа