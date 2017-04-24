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В РФ может появится госсистема потенциальных кредиторов

Экономика

Вести ее будут банки, полагает автор законопроекта

Москва, 24 апреля 2017, 14:46 — REGNUM  Законопроект, предлагающий обязать банки вести единую государственную информационную систему потенциальных заемщиков, внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и член Совфеда Николай Журавлев, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля. Документ направлен на упрощенную идентификацию потенциальных клиентов банков, в том числе с помощью биометрических данных.

«Когда организация будет рассматривать заявку на кредит от какого-либо лица, она будет сверять те данные, которые оно представляет, с теми данными, которые находятся в этой системе. А в единую систему информация будет поступать только с согласия людей, которые захотят упрощенно и удаленно получать финансовую услугу», — отмечает Аксаков. Автор законопроекта предлагает отработать такую систему в пилотном варианте.

Предполагается, что работать над созданием системы предстоит самим банкам. «В законопроекте предусмотрена плата за использование информационной системы и загрузку данных, эти расходы лягут на кредитные организации, которые будут цифровать и отгружать эти данные в систему, но я допускаю, что при донастройке этого механизма могут потребоваться деньги из бюджета», — отметил Аксаков.

По словам депутата, новая система будет работать по принципу бюро кредитных историй и упростит доступность финансовых услуг для населения.

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