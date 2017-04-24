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К Нацбанку Украины подано судебных исков на $82 млн

Экономика

Руководство банка считает такой вариант развития событий маловероятным

Национальный Банк Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Национальный Банк Украины

Киев, 24 апреля 2017, 14:37 — REGNUM  К Национальному банку Украины подано судебных исков на 2,2 млрд гривен ($82 млн), говорится в консолидированной финансовой отчетности банка за 2016 год, передает «Лига.Финансы».

Согласно отчету, руководство НБУ предполагает убытки из-за судебных исков против банка, хотя и считает их маловероятными. «По некоторым искам на общую сумму 2,2 млрд гривен существует вероятность наступления возможных убытков, однако она невысока», — говорится в документе.

Также НБУ отметил, что существуют и другие иски на более мелкие суммы, однако ущерб от них будет незначительным. В связи с малой вероятностью серьезных убытков по искам, Нацбанк не ввел в финансовую отчетность соответствующие возможные обязательства, говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Нацбанка утвердил выполнение сметы административных расходов и консолидированную финансовую отчетность банка за 2016 год.

В частности Совет НБУ распределил прибыль, полученную банком за 2016 год. Большая ее часть — 44,379 млрд гривен ($1,66 млрд) — пойдет в государственный бюджет, остаток — 15,072 млрд гривен ($560 млн) — будет израсходован на формирование общих резервов собственного капитала НБУ.

Напомним, с 2016 года Национальный банк Украины вводит новую модель либерального валютного регулирования, что означает в частности уменьшение роли государства в банковской системе. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что доля государственного участия в банковской системе не должна превышать 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава НБУ: Доля государства в банковской системе должна быть 30%

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