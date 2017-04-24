Могерини: Статус стратегических партнеров несовместим с сохранением санкций

Москва, , 14:29 — REGNUM Статус стратегических партнеров несовместим с сохранением санкций Европейского союза в отношении России, заявила 24 апреля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Было бы нереалистичным называть друг друга стратегическими партнёрами и при этом сохранять санкции. Партнёры так обычно не работают», — заявила представитель ЕС.

Могерини отметила, что Брюссель заинтересован в возвращении к стратегическому партнерству с Москвой. В ЕС готовы рассмотреть возможность сотрудничества.

«В течение многих лет Россия и ЕС были стратегическими партнерами, и мы бы хотели вернуться к этой ситуации», — сказала Могерини.

По словам политика, видение возможного сотрудничества с прагматической стороны во многом совпадает для России и ЕС, совпадают интересы.

«Во многом они совпадают: и на двусторонней, и на региональной, и на глобальной основе», — сказала она.

Как подчеркнула Могерини, антироссийские санкции — вовсе не самоцель для ЕС. Они преследуют цель добиться полного исполнения Минских соглашений.

Напомним, переговоры Лаврова и Могерини состоялись 24 апреля в Москве. Могерини в ходе пресс-конференции заявила, что ЕС готов сотрудничать с Россией по ряду вопросов, прежде всего — в борьбе с терроризмом и по урегулированию сирийской проблемы.

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