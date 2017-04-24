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Условия для падения рубля уже формируются

Экономика

Российская валюта может обвалиться уже осенью 2017 года

Доллар и рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 24 апреля 2017, 14:14 — REGNUM  Рубль в скором времени прекратит свое укрепление и станет терять позиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля, заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев. Несмотря на то, что курс российской валюты обновил максимум по отношению к доллару с лета 2015 года, уже осенью картина станет диаметрально противоположной, предупреждает он.

«Укрепление рубля сегодня — это следствие стратегии керри-трейд на валютном рынке (покупка высокодоходной и продажа низкодоходной валюты) — об этом говорит хотя бы тот факт, что в марте показатели продаж российских гособлигаций достигли рекордного уровня — превысили 150 млрд рублей», — отмечает Николаев.

Однако, по словам Николаева, спекулянты понимают, что скоро период укрепления рубля закончится. На это повлияет в частности падение цены на нефть.

«Хоть сегодня и говорят, что рубль уже не привязан к нефти, если цена Brent опустится до 45 долларов за баррель, выяснится, что все-таки российская валюта все еще зависит от цен на сырье», — отмечает Николаев.

Между тем, условия для постепенно снижения цен на нефть уже формируются, уверен он. Больше всего на стоимость сырья повлияет увеличение производства сланцевой нефти, которое происходит уже сейчас, указал Николаев. Скажется на цене ресурса и отказ от пролонгации соглашения стран-членов ОПЕК о сокращении добычи нефти. «Впрочем, даже если соглашение и будет продлено, это мало изменит ситуацию, а лишь отсрочит падение цен», — уверен Николаев.

«Пока цены на нефть меняются в пределах нескольких процентных пунктов или несколько долларов за баррель, это не отказывает влияния на спекулянтов, но если Brent уйдет ниже 50 долларов за баррель, спекулянты побегут из России, и рубль резко снизится», — предупреждает Николаев. По его расчетам, таких изменений можно ждать уже осенью этого года.

Напомним, на 24 апреля цена доллара на торгах на Московской бирже составляет 55,76 рублей. Таких низких показателей доллар не достигал с лета 2015 года.

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