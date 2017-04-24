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Самоуправления и крупные предприятия Латвии против налоговых реформ

Экономика

В планах правительства — увеличение акцизного налога на топливо, алкоголь и табачные изделия

Рига, 24 апреля 2017, 14:16 — REGNUM  Рабочая группа под руководством премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса планирует перестроить налоговую систему страны. Ради этого придется ввести непопулярные меры и увеличить налоги на потребление, сообщает портал Rus.delfi.lv.

План рабочей группы предполагает отмену налога на реинвестированную прибыль, снижение подоходного налога с населения, увеличение необлагаемого минимума и минимальной зарплаты. Кроме того, от налогов планируется освободить пенсии менее 300 евро, а также увеличить льготы на иждивенцев.

По прогнозу министерства финансов Латвии, сокращение налоговых поступлений приведет к тому, что доходы госбюджета уменьшатся на 460 млн евро. «Дыру» частично предполагается закрыть за счет увеличения налогов на потребление. Так, планируется на 15−20% увеличить налог на прибыль, установить лимиты на оправданные расходы на медицину, образование и пожертвования, удерживать 5% от авторского вознаграждения на пенсионное страхование, ввести 20% налог на выигрыши свыше 3000 евро. Кроме того, план предусматривает увеличение акцизного налога на топливо, алкоголь и табачные изделия. Предполагается, что это приведет к росту цен на 4,5 цента за литр.

Стоит отметить, что план налоговой реформы не поддерживают как самоуправления, так и крупные транзитные предприятия. Наибольшее недовольство вызвано увеличением акцизного налога на топливо.

Напомним, средний рост уровня цен на топливо за год в Латвии составил 18,2%.

В ближайшее время план планируется обсудить с самоуправлениями, а в 28 апреля рассмотреть на внеочередном заседании Сейма. Как сообщается, план может вступить в силу 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате планируемых в Латвии налоговых реформ, дефицит бюджета может вырасти до 2% от ВВП, заявил министр экономики Арвилс Ашераденс. Министр также отметил, что из-за увеличения дефицита бюджета Латвию ждет серьезный разговор с Европейской комиссией, которую придется убеждать в том, что страна сможет внедрить реформу и получить от нее выгоду.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате налоговых реформ в Латвии увеличится дефицит бюджета

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Экономика Латвии
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