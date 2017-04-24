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Почти половина лесов и земли в латвийских краях принадлежит иностранцам

Экономика

Общая площадь земли, принадлежащей иностранцам, в 11 раз превышает площадь Риги

Петр Кончаловский. Луч солнца. Лес. 1930
Петр Кончаловский. Луч солнца. Лес. 1930

Рига, 24 апреля 2017, 14:14 — REGNUM  В некоторых краях Латвии почти половина территорий скуплена компаниям, которые принадлежат иностранцам. Площадь лесных и сельскохозяйственных земель, принадлежащих иностранцам, в 11 раз превышает площадь Риги. Среди тех, кто вкладывается в латвийскую землю, такие компании, как IKEA и H&M, сообщает портал Mixnews.lv.

Согласно данным исследования, проведенным совместно с Государственной земельной службой и компанией Lursoft, крупным иностранным компаниям принадлежит как минимум 340 344 га лесных и сельскохозяйственных земель. Более половины земли фактически принадлежат шведским предпринимателям. Частным лицам из-за рубежа принадлежит 0,5% сельских земель, и здесь среди новых владельцев лидируют россияне.

Согласно данным исследования, в Зилупском крае иностранцам принадлежит не менее 47,5% всех лесов и сельскохозяйственных земель. В Лудзенском крае этот показатель составляет 38%, в Дагдском — 19%. В Земгале больше всего земли иностранцы скупили в Ауцесском крае (не менее 15,57%), в Видземе — в Мадонском и Алуксненском краях (по 11,5%), в Курземе — в Скрундском крае (8,24%). Собственники земли в Латгалии — как правило, компании с шведским капиталом, в Земгале активно работают датчане и немцы, Видземе осваивают норвежцы.

Крупнейшим иностранным владельцем земли в Латвии является шведская компания Bergvik Skog. Она владеет более чем 100 000 га, две трети площадей находятся в Латгалии. Компания скупает вырубленный лес и снова засаживает его деревьями. У Bergvik Skog 25 акционеров, крупнейшим из которых является производитель бумаги и целлюлозы Stora Enso. Среди инвесторов есть несколько богатых шведских семей, в том числе и владельцы бренда H&M. Около 25% акций принадлежат пенсионным фондам и страховым компаниям. На втором месте — компания Foran Real Estate, которую контролирует сберегательная и страховая фирма Storebrand, работающая в Швеции и Норвегии.

Телеканал LTV сообщает, что на протяжении долгих лет латвийскими лесами опосредованно владел и Гарвардский университет. Однако в 2015 году компания Phemus Corportation, управляющая активами университета, приняла решение уйти с латвийского рынка. Сравнительно недавно скупать лесные угодья начал и шведский производитель мебели IKEA — через голландское предприятие он приобрел 24 000 га.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2017 года Сейм Латвии поддержал предложение о внесении в закон о приватизации земли в сельских краях нормы о том, что покупать сельскохозяйственные земли в Латвии могут только люди, владеющие латышским языком, по крайней мере на 1-ю степень уровня А, данное требование будет распространяться и на всех латвийцев. В дальнейшем, лицу, желающему купить сельскохозяйственные земли, нужно суметь на государственном языке рассказать о дальнейшем использовании земли и ответить на вопросы муниципальной комиссии.

Чтобы ограничить покупку земли иностранцами, в правилах будет прописано требование, что приобретать участки будет запрещено гражданам стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарской Конфедерации, которые не находятся постоянно в Латвии. Примечательно, что данные правила не запрещают приобретать землю россиянам или китайцам.

В свою очередь, чтобы бороться с фиктивными сделками, Сейм постановил, что с 1 января 2018 года регистрация земельных участков в Земельной книге будет происходить только после получения разрешения от местного самоуправления.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия недовольна правилами покупки земли в Латвии

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ЛесБумПром и лесное хозяйство
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