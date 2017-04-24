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Минэкономразвития предлагает ввести ЕГЭ по технологиям

Экономика

Сдвиг образования в технологическую сторону будет давать максимальный эффект уже через 5-7 лет

Москва, 24 апреля 2017, 14:05 — REGNUM  Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин выступил с предложением ввести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по технологиям. Об этом он заявил сегодня, 24 апреля, выступая на итоговой коллегии Минэкономразвития РФ.

«Министерство готовит план действий, где есть целый раздел, посвященный образованию. В плане есть ряд моментов, которые, как раз, направлены на новое качество образования. Например, мы будем предлагать внутри ЕГЭ ввести ЕГЭ по технологиям — одна из таких вещей, которые будут, как раз, тестировать новые навыки», — считает Орешкин.

По его мнению, вся система образования, в первую очередь, в школе, должна быть нацелена на развитие навыков XXI века.

«Нельзя научить тому, что будет через пять лет, но можно заложить в человека способность обучаться, способность воспринимать информацию, поэтому, всё, что связано с обработкой информации, с ее анализом, коммуникациями — очень важно», — отметил Орешкин.

«Сдвиг образования в технологическую сторону будет давать максимальный эффект на темп роста уже через 5−7 лет», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ОП РФ предлагают ввести обязательный ЕГЭ по россиеведению. В феврале 2017 года министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что обязательным должен стать ЕГЭ по российской истории.

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Единый государственный экзамен
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