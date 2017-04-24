В России созданы два новых ТОРа

Москва, , 14:02 — REGNUM В России появятся еще две территории опережающего развития — в Николаевске-на-Амуре и Сарове. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Я только что подписал еще два решения о создании территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в Николаевске-на-Амуре, и в Сарове, Нижегородской области», — сказал председатель правительства.

Сейчас в РФ 34 территории опережающего развития.

Медведев признал, что «есть регионы, которые научились грамотно использовать новые возможности, уже получают видимый результат». По мнению главы правительства, Минэкономразвития следует «лучше взаимодействовать с регионами, поддерживать региональные практики, чтобы инвесторы чувствовали заинтересованность, масштабировать лучшие практики на всю страну».

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