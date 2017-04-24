«ЦБ РФ снизит ставку, главная интрига – насколько»

Москва, , 13:51 — REGNUM Сейчас есть почти 100-процентная уверенность в том, что российский Центробанк на очередном заседании 28 апреля снизит процентную ставку, считает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Главный вопрос — насколько они ее снизят. Если до прошлой недели была уверенность в том, что шаг снижения будет 25 б.п., о чем, собственно, ЦБ сам и говорил, то после заявления Эльвиры Набиуллиной, о том, что предстоит обсуждение изменения шага снижения ключевой ставки — такой уверенности нет. Возможно снижение и на 50 б.п.», — пояснил эксперт.

«Основной причиной снижения ставки является низкая инфляция. Уровень инфляции уже почти достиг целевых значений ЦБ РФ в 4%, на данный момент инфляция в России составляет 4.1%. Именно это заставляет двигать ключевую ставку вниз быстрее», — считает Богданов.

«Скорее всего, на заседании 28 апреля ЦБ снизит ставку на 25 б.п., но в сопроводительном тексте укажет, что следующее движение будет на 50 б.п.», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля состоится заседание Совета директоров Банка России будет приниматься решение о ключевой ставке. 24 марта регулятор снизил ключевую ставку на 0,25% до 9,75% годовых. До этого ставка держалась на уровне 10% полгода.

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