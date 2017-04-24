В Ставрополе решат судьбу более 150 незаконных ларьков

Ставрополь, , 13:53 — REGNUM Власти и предприниматели пытаются договориться об условиях торговли в нестационарных постройках. В городе уже снесли 58 ларьков, вступили в силу новые требования к договорам на торговлю в них, но предприниматели жалуются бизнес-омбудсмену на несправедливость.

В 2017 году в краевой столице демонтированы 58 незаконных ларьков, на очереди еще более 150, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации Ставрополя. Им выданы соответствующие предписания о демонтаже, на игнорирующих закон наложены штрафные санкции.

Если торговые павильоны не исчезнут в ближайшее время, их отключат от коммуникаций и снесут в принудительном порядке с взысканием всех расходов по их транспортировке и хранению.

С декабря 2015 года в краевом центре действует утвержденная депутатами схема размещения нестационарных торговых объектов, а договоры на право их размещения теперь заключаются только по итогам конкурсных процедур. При этом киоски должны соответствовать нормам архитектурного облика краевой столицы.

С начала года проведено восемь конкурсных отборов и заключено 211 новых договоров на торговлю в ларьках. Власти подчеркивают, что «конкурсный процесс одинаков для всех представителей торговли, не предусматривает поблажек для одного или давления для другого».

Это требования законодательства о конкуренции. Однако многие предприниматели не согласны.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей, за полгода работы в должности бизнес-омбудсмена Кирилла Кузьмина он получил огромное количество обращений по вопросам нестационарной торговли.

«На встречах с предпринимателями в разных районах нашего края часто поднимается вопрос нестационарной торговли. Ситуации везде разные: где-то их просто выгоняют, где-то демонтируют сооружения без предоставления иного места для осуществления предпринимательской деятельности», — утверждает защитник прав бизнесменов.

По данным бизнес-омбудсмена, от проведения аукциона пострадали некоторые предприниматели, с которыми ранее были заключены договоры на размещение объектов нестационарной торговли по старой схеме.

У некоторых из них по городу расположена целая сеть ларьков, которая теперь не вписывается в требования к внешнему облику торговых точек. Эту проблему озвучил председатель Совета директоров ОАО «Иней» Александр Багаев. При этом изменить внешний облик ларьков нерентабельно.

В ряде регионов страны, а также в некоторых муниципалитетах края действует практика, заключения договоров с хозяйствующим субъектом, который ранее размещался на данном месте, без проведения торгов.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей разработал механизм взаимодействия власти с бизнесом, который уже направлен всем муниципалитетам. Представители муниципалитетов с краевым комитетом по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию будут договариваться с предпринимателями о поисках компромиссов.

Отметим, что власти Ставрополя добиваются единообразного опрятного внешнего облика ларьков по разработанным эскизам. Предприниматели, уже заключившие договоры, приступили к замене старых ларьков на новые.

В горадминистрации пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что в городе от киосков освободили «красные линии», на месте старых киосков появились скверы и зоны отдыха. Вместе с тем, на совещании в горадминистрации отмечалось снижение темпов сноса незаконных ларьков. Многие дела в судах затягиваются по разным основаниям.

Глава города Андрей Джатдоев взял под личный контроль реализацию программы по сносу незаконных ларьков. Потребовал составить план и график совещаний, на которых каждый нестационарный объект, подлежащий сносу, будет рассматриваться в индивидуальном порядке с учетом всех спорных моментов.