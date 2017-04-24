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С начала 2017 года в Коми зарегистрировано 17 налоговых преступлений

Экономика

В регионе также проанализирована практика расследования уголовных дел о налоговых преступлениях

Сыктывкар, 24 апреля 2017, 16:52 — REGNUM  В 1 квартале 2017 года следственными органами СК России по Республике Коми возбуждено 17 уголовных дел о налоговых преступлениях, из них в Сыктывкаре — 9, Воркуте — 3, Ухте — 2, Печоре — 2, Сосногорске — 1. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Окончено производством с направлением в суд два уголовных делав отношении руководителей (экс-руководителей) ООО «Тепловодоконал» (г.Инта) и ООО «СеверГазЭнергоСтрой» (г.Сосногорск).

В связи с полным возмещением причиненного ущерба прекращено два уголовных дела (ООО «ДорИнвест» (г.Сыктывкар), ООО «Строительная компания» (г.Ухта).

Причиненный налоговыми преступлениями ущерб по оконченным уголовным делам составил более 250 млн. рублей, из которых принятыми в ходе следствия мерами удалось возместить более 70 млн. рублей. Работа по возмещению ущерба, в том числе с применением мер процессуального принуждения, таких как наложение ареста на имущество, осуществляется по каждому уголовному делу.

В текущем году по результатам рассмотрения уголовных дел данной категории в суде двум фигурантам назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Так, директор ООО «ЯмалТрансСнаб» Эдуард Петров (г.Воркута), уклонившийся от уплаты в бюджетную систему налога на добавленную стоимость на сумму более 19 млн. рублей, осужден к лишению свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

За уклонение от уплаты в бюджет НДС и налога на прибыль на общую сумму более 20 млн. рублей бывший директор ООО «ИТАСЕРБ ГРУПП» Евгений Очкасов (г.Сыктывкар) осужден к 2 годам 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В декабре 2016 года Очкасов был осужден по статье преднамеренное банкротство.

Расследование уголовных дел о налоговых преступлениях, а также работа по возмещению причиненного указанными преступлениями ущерба, осуществляется в тесном взаимодействии с налоговыми органами, органами прокуратуры и полиции, и находится на постоянном контроле руководства следственного управления.

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Налоговые преступления
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