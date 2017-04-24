В Архангельской области отсутствует схема охотничьих угодий

Архангельск, , 13:45 — REGNUM Вопросы улучшения качества инвестиционного климата в сфере использования природных ресурсов в регионе обсуждались на круглом столе, организованном комитетами Архангельского областного Собрания по экономической политике и предпринимательству и по природопользованию и лесопромышленному комплексу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АОСД.

Как отметил председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Виктор Казаринов, основные проблемы пользователей природных ресурсов связаны с получением в аренду земельных участков — будь то для охоты, рыбалки, сбора недревесных пищевых ресурсов или рекреационной деятельности. Связано это в первую очередь с очень большими бюрократическими препонами.

На круглом столе говорилось, что негативная ситуация по открытию и ведению бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере использования лесов связана с длительным оформлением земельных участков для осуществления деятельности по причине большого количества порой необоснованных согласований, отсутствия в бюджете государственных казенных учреждений (лесничеств) средств на данные цели, человеческого фактора в виде противодействия отдельных чиновников.

«Мы знаем такие случаи, когда предприниматели по принуждению контрольных органов государственной власти к уничтожению ранее возведенных построек, основная часть которых небольшие охотничьи избы, под угрозой штрафов или иных санкций просто сжигали постройки с нарушением всех существующих норм», — рассказал Виктор Казаринов.

Не имея возможности из-за длительности и сложности процедур быстро и понятно оформить лесопользование в соответствии с законодательством, значительное количество рыбаков и охотников, особенно на отдаленных территориях, являются нарушителями закона с точки зрения Лесного Кодекса и противопожарных норм. Об этом также говорилось на встрече.

Был поднят вопрос, связанный и с охотоведческой индустрией.

«При всем богатстве и разнообразии животного мира нашего края логично и резонно было бы предположить, что охотоведческая индустрия в Архангельской области должна быть перспективной и высокодоходной составляющей в секторе региональной экономики, — сообщил председатель комитета по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов. — Но, к сожалению, реалии освоения охотничьих угодий сегодня таковы, что отрасль не развивается, топчется на одном месте, экономически задыхается. Негативная уникальность сложившегося положения на сегодняшний день состоит в том, что Архангельская область является единственным субъектом в Северо-Западном Федеральном округе, которая не имеет в своем распоряжении схемы охотничьих угодий».

По информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, создание и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Архангельской области планируются ориентировочно к 2020 году.

По словам Александра Дятлова, в близкой к критической ситуации это слишком долгосрочная перспектива, которая не только не поспособствует удержанию состояния охотоведческой сферы на нынешнем уровне, но и определенно потянет отрасль в реверсивном направлении.

Поэтому одним из предложений «круглого стола» было изыскать возможность и выделить средства на разработку схемы охотничьего устройства Архангельской области при корректировках регионального бюджета на 2017 год.